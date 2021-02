Crotone, dopo la sconfitta con il Cagliari si valuta il cambio in panchina





Il Crotone ha perso ancora, e la classifica lo vede all’ultimo posto, a otto lunghezze di distanza dal quartultimo posto. Dopo l’odierna sconfitta casalinga contro il Cagliari, la società sta pensando al cambio di allenatore. Come riportato da Sportitalia, l’attuale allenatore Giovanni Stroppa sarebbe vicino all’esonero: al suo posto, si sta pensando a Cristian Bucchi, ex allenatore di Benevento ed Empoli. I due prossimi impegni per il Crotone saranno la gara in trasferta con l’Atalanta mercoledì, e quella casalinga contro il Torino la prossima domenica.

Ci sono però novità a riguardo: come riportato da Alfredo Pedullà tramite Twitter, ci sarebbe una distanza evidente tra domanda e offerta.

