FORMELLO | Seduta di scarico post Bologna. In vista del Torino out Lazzari





Subito in campo la Lazio dopo la sconfitta di ieri in casa del Bologna. C’è da rialzarsi subito dopo il 2-0 contro i rossoblù che ha fatto perdere punti importanti ai biancocelesti per la corsa ad un posto nella prossima Champions League. Al Centro Sportivo di Formello è andata in scena la seduta d’allenamento di scarico per chi è sceso in campo ieri al Renato Dall’Ara, mentre il resto del gruppo ha lavorato sul terreno di gioco. In attesa di conferme sulla disputa regolare del match, c’è da preparare la sfida di martedì sera, nel turno infrasettimanale, contro il Torino. Per la sfida contro i granata è da considerare out Manuel Lazzari, uscito dopo il primo tempo contro il Bologna per un fastidio muscolare al polpaccio. Pronto Marusic a spostarsi sulla destra, mentre a sinistra può tornare titolare Mohamed Fares. Con diverse partite ravvicinate, mister Inzaghi potrebbe anche decidere di far riposare alcuni big, in vista anche della sfida di sabato prossimo contro l’altra squadra di Torino, la Juventus.

