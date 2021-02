La Repubblica | Sindrome Bayern, per Inzaghi nuovo ko: ”Non abbiamo reagito”





La Lazio cade a Bologna: non succedeva da marzo 2012.

Come riportato da La Repubblica, contro i rossoblù arriva la seconda sconfitta in cinque giorni. Inzaghi è preoccupato: ”Non c’è stata la reazione che volevo, non era mai successo. Dovevamo riscattarci. Una squadra ambiziosa e forte come la nostra deve essere anche più forte degli episodi. Se avessimo giocato altri 90′, credo che non avremmo comunque segnato, era destino”. Questa mattina riprendono gli allenamenti a Formello: da valutare Lazzari, uscito per infortunio, e si attende la decisione per Lazio–Torino. In merito alla gara, il tecnico biancoceleste ha dichiarato: ”Noi speriamo di giocare”.

