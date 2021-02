Lazio-Torino, i biancocelesti si preparano alla sfida con i granata: squadra subito in campo questa mattina





Dopo la brutta sconfitta subita ieri in trasferta contro il Bologna, la Lazio di Simone Inzaghi deve subito ritrovare la condizione migliore per tornare a vincere. Per questo motivo, i biancocelesti si sono ritrovati già questa mattina al Centro Sportivo di Formello, per preparare al meglio la sfida con il Torino, il cui svolgimento però rimane ancora in forte dubbio. La gara di martedì, in programma alle 18:30 allo Stadio Olimpico, è infatti a rischio rinvio per i troppi positivi al Covid nel gruppo squadra dei granata. Nella giornata di oggi, è previsto un nuovo gro di tamponi, a seguito del quale spetterà a Lega e Asl la decisone riguardo la possibilità di giocare o meno. Al momento, ci sarebbero le condizioni affinché si possa disputare la gara, ma si resta comunque in attesa della disposizione ufficiale.

