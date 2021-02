Serie A, classifica marcatori e assist: due biancocelesti sul podio





Nonostante il KO subito ieri contro il Bologna, la Lazio rimane una delle squadre con maggior talento negli undici in formazione. A dimostrarlo sono le statistiche, in quanto sono due i biancocelesti a salire sul podio della classifica marcatori e degli assist. Ciro Immobile, non si trova al momento nella condizione migliore, viste le quattro gare consecutive senza segnare e il calcio di rigore sbagliato ieri al D’Allara. The King, rimane comunque il bomber della Lazio con le sue 14 reti in campionato, grazie alle quali oggi vanta il terzo posto nella classifica marcatori. Stesso numero di gol per Ibrahimovic e Muriel, mentre le prime due posizioni sono occupate da Lukaku (17 gol) e Ronaldo (19 gol). In casa capitolina seguono poi Luis Alberto a 7, Caicedo a 6, mentre a cinque c’è Sergej Milinkovic Savic.

È proprio il Sergente, a ricoprire il terzo posto nella classifica degli assist. Il serbo biancoceleste infatti, ha collezionato fino ad oggi ben 7 assist, solamente uno in meno rispetto a Mkhitaryan della Roma e Calhanoglu del Milan. Lo scorso anno, il premio come miglior assist man del campionato è andato a Luis Alberto, che in questa stagione preferisce trovare la via del gol (7 finora) piuttosto che dell’assist (ancora zero).

