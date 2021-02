SERIE A | L’Atalanta passa a Marassi e aggancia la Juventus





La domenica di Serie A si è aperta a Marassi con la gara Sampdoria-Atalanta. Il match in equilibrio quasi per tutta la prima frazione di gioco, si sblocca al 40′ con una rete di Malinovskyi. Nella ripresa gli uomini di Ranieri provano a reagire ma è l’Atalanta che conduce la gara: dopo il gol annullato al 51′, i nerazzurri riescono comunque a raddoppiare con Gosens che prende il tempo a Candreva e infila Audero. La squadra di Gasperini ottiene 3 punti preziosi che gli consentono di agganciare la Juventus al terzo posto, in attesa di Roma-Milan a chiusura di questa giornata di campionato.

