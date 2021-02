Suning chiude tutte le squadre in Cina. Ora cosa farà l’Inter?





Come riportato da eurosport.it, nella notte Suning chiude tutte le squadre in Cina. Si attende se entrerà o meno un partner alla guida dell’Inter. Zhang Jindon, numero uno di Suning, aveva dichiarato: ”Chiuderemo e ridurremo le nostre attività irrilevanti”. Nella notte è arrivato il comunicato ufficiale sull’addio di Suning al calcio cinese che lascia la guida dello Jiangsu, dopo la vittoria del titolo nella Superliga cinese nello scorso novembre. Nel comunicato leggiamo: ”A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, il Jiangsu Football Club non può garantire efficacemente la continuazione dell’attività. D’ora in poi, il Jiangsu Football Club si fermerà. L’attività di ogni squadra verrà cessata e, allo stesso tempo, ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni relative allo sviluppo successivo”.

Si cerca un partner per la guida dell’Inter, ma Suning ha promesso che la gestione finanziaria del club sarà tenuta con il massimo impegno con o senza un nuovo partner. Questo addio però potrebbe avere delle ripercussioni sul futuro di Suning nel club milanese.

