1 marzo 2017, Milinkovic e Immobile stendono la Roma nella semifinale d’andata di Coppa Italia: il ricordo della Lazio | VIDEO





Sono passati esattamente quattro anni da quel 1 marzo 2017 quando, allo Stadio Olimpico di Roma, andava in scena il derby Lazio-Roma semifinale d’andata di Coppa Italia. Con le reti di Sergej Milinkovic-Savic nel primo tempo e di Ciro Immobile nel secondo, la squadra di Inzaghi si aggiudicò per 2-0 la prima sfida contro i giallorossi. Al ritorno, forti del doppio vantaggio, i biancocelesti persero per 3-2 ma fù una “dolce” sconfitta, visto che la vittoria della Roma risultò inutile e la Lazio volò in finale. A distanza di quattro anni, la società biancoceleste ha voluto ricordare questa vittoria nel derby: attraverso un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, la Lazio ha ripercorso tutte le azioni salienti di quella sfida, dai due gol alla gioia dei biancocelesti, giocatori in campo e tifosi sugli spalti.

