Astori omaggiato dalla Serie A a tre anni dalla sua scomparsa: l’iniziativa





A tre anni dalla tragica morte di Davide Astori la Lega Serie A ha deciso di rendergli omaggio proiettando al tredicesimo minuto di ogni partita della prossima giornata di Serie A su tutti i maxischermi degli stadi una foto di Astori per tredici secondi. “Davide è sempre nei pensieri di tutti noi – ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino – un grande Capitano che si è sempre contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future.“

