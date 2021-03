Cagliari, l’ex Andrea Cossu dimesso dall’ospedale: in mattinata la visita di Nainggolan





Finisce l’incubo per Andrea Cossu, ex calciatore e attuale dirigente del Cagliari. Era stato coinvolto in un incidente stradale lo scorso 20 febbraio, a seguito del quale è stato subito ricoverato all’ospedale Businco. Dopo alcuni giorni di rianimazione, è stato trasferito nel reparto di chirurgia toracica, dove è stato operato per alcuni punti di sanguinamento ai polmoni. In mattinata, è arrivata anche la visita del suo ex compagno Radja Nainggolan, al quale che ha voluto dedicare la vittoria ottenuta contro il Crotone. Adesso, il dirigente rossoblu sta bene, ma dovrà comunque rimanere a riposo per almeno un mese e mezzo e sottoposi a periodiche visite mediche.

