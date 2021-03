Corsa Champions, Sconcerti: “Vittoria del Milan importante, tiene lontane le altre. Lazio e Roma? Non sono squadre perfette”





Se nell’ultimo turno di campionato ha confermato il primo posto dell’Inter, la corsa per i posti alla prossima Champions League sono ancora tutti da decidere. Milan, Atalanta e Napoli hanno vinto, la Juventus ha preso un solo punto nella trasferta di Verona, mentre Lazio e Roma sono uscite sconfitte. Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il noto giornalista Mario Sconcerti. Queste le sue parole sulla corsa Champions: “La vittoria del Milan è importante. Rimane in scia all’Inter ma soprattutto tiene lontane le altre. Lazio e Roma? Non sono squadre perfette. La Lazio ha perso punti già nella prima parte della Champions e il ko col Bayern non le ha giovato. Alla Roma mancano i primi venti minuti, ma la Roma può migliorare notevolmente”.

