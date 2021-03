CorSera | Lazio, domani con il Toro è oggi si aspetta la decisione





Ma il Torino arriva oppure no? La Lazio aspetta di sapere se la gara di domani contro i granata, nel cui gruppo squadra ci sono 10 positivi al Covid, si giocherà. La risposta si avrà solo oggi, dipende dalle decisioni della Asl. L’ultimo giro di tamponi, per la

prima volta, ha dato esito negativo per tutti, ma potrebbe non essere sufficiente a ottenere il via libera, anche perché i giocatori colpiti dal virus sono vittime della variante inglese e questo è un pericolo in più in previsione dell’eventuale viaggio a Roma.

Corriere della Sera

