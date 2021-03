Crotone, Serse Cosmi è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale





Dopo ‘esonero di Giovanni Stroppa comunicato nella giornata di oggi, Serse Cosmi è stato scelto come nuovo allenatore del Crotone. Per il tecnico di Perugia, si tratta di una ritorno importante in Serie A, chiamato ad una difficile sfida. La squadra calabrese, si trova infatti in ultima posizione, e sarà compito del nuovo tecnico tentare di raggiungere l’arduo obbiettivo salvezza.

Di seguito, il comunicato ufficiale del Crotone:

“Il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021. Caratterialmente forte, è conosciuto come gran motivatore, dotato di istinto, impulso e temperamento. Insieme al tecnico umbro approdano in rossoblù il suo vice Michele Tardioli, il preparatore atletico Manuel De Maria e il match analyst Salvatore Pollino. Al mister ed al suo staff il più caloroso benvenuto e un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutta la famiglia rossoblù! La presentazione è in programma per domani, martedì 2 marzo, a partire dalle ore 12:30 e si svolgerà con la modalità della videoconferenza”.

