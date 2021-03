Cucchi: “Bologna? Biancocelesti poco maturi e lucidi, la testa è rimasta alla gara col Bayern”





L’ex radiocronista Riccardo Cucchi, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio. Durante il suo intervento, ha commentato la sconfitta subita dalla Lazio a Bologna, e l’andamento stagionale biancoceleste. Infine, ha espresso una personale opinione riguardo le ultime prestazioni di Patric e le critiche ricevute dopo l’errore con il Bayern Monaco.

Queste le sue parole:

“È stato bravo anche Mihajlovic, ha puntato molto nell’assetto tattico del Bologna nel limitare Leiva, marcato per 90′ con grande fermezza. Il brasiliano non ha giocato una brutta partita, ma è stato fortemente limitato tatticamente. Credo che questa sia stata una mossa intelligente. La Lazio comunque ha tenuto palla per oltre il 60% della partita, ha tentato di fare il suo gioco, ma credo che ormai gli avversari abbiano capito che la forza del gruppo di Inzaghi sia la ripartenza. E quindi non concedono gli spazi. Mettici anche la condizione non brillante di alcuni calciatori della Lazio, ed esce fuori quel risultato. I biancocelesti non sono riusciti a cambiare il volto della gara, la componente emotiva ha pesato moltissimo. Mi aspettavo una Lazio più aggressiva, più determinata, più lucida anche in funzione di quanto accaduto col Bayern. Sono venute meno delle certezze.”

“Serviva un maggior equilibrio tattico. Quello che mi dispiace è che questa mentalità matura non si sia vista neanche col Bologna. Sembra che sia entrata in campo ancora sotto shock. È mancata proprio la lucidità, la testa che è rimasta troppo a lungo a pensare al Bayern.”

