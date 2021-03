Dalla Spagna, Bartomeu passerà la notte in cella: domani il tribunale per l’ex presidente del Barcellona





Proseguono i colpi di scena in casa Barcellona. L’ex Presidente Bartomeu è stato arrestato in mattinata, con l’accusa di aver assunto una società dedicata screditare le persone critiche nei confronti della gestione societaria. Sotto accusa, anche l’Ad Oscar Grau, il capo dei servizi legali del club Roman Gomez Ponti e l’ex direttore dell’area di presidenza Jaume Masferrer. I primi due, hanno lasciato pche ore fa la stazione di polizia, mentre Bartomeu e Masferrer passeranno la notte in commissariato. Domani mattina, i due verranno condotti in tribunale. Lo riporta Mundo Deportivo.

