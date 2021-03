Di Gennaro: “Sconfitta contro il Bologna che pesa, ma la Lazio resta in corsa per la Champions. Bayern Monaco? Divario netto”





L’ex calciatore e tecnico Antonio Di Gennaro, è intervenuto quest’oggi i microfoni di Lazio Style Channel, per commentare l’andamento stagionale della Lazio. In particolare, si è soffermato sulle ultime due gare disputate dai biancocelesti contro Bayern Monaco e Bologna, entrambe terminate con una sconfitta.

Queste le sue parole:

“Le partite, soprattutto in questo periodo, dipendono dagli episodi. La sconfitta a Bologna è più grave e può pesare di più, anche se la squadra è ancora in corsa per la Champions. Partita con il Bayern Monaco? Il divario in Europa è ancora netto. I tedeschi sono padroni in campo, ma non solo contro la Lazio. I biancocelesti possono recriminare il rigore su Milinkovic, ma non bisognava concedere così tanto. Bisognerebbe stare una giornata a parlare degli errori difensivi.”

