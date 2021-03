FORMELLO – I dubbi di Inzaghi in attesa del via libera. Pronto Fares, possibile ritorno per Strakosha?





Rifinitura della vigilia atipica per la Lazio che è ancora in attesa di conferme sulla disputa del match di domani pomeriggio alle 18:30 contro il Torino. Inzaghi ha fatto svolgere un lavoro tattico dove arrivano indicazioni contrastanti, da un lato l’idea di far rifiatare qualche big e dall’altro la voglia di tornare alla vittoria proprio con chi, questa squadra, la trascina ogni volta. La novità potrebbe riguardare innanzitutto la porta con Strakosha che spera di poter tornare dal primo minuto, oggi pomeriggio il portiere albanese è stato testato con l’ipotetica difesa titolare e ritroverebbe i pali dopo quasi due mesi di assenza. In difesa l’unica certezza è Francesco Acerbi, i restanti due posti sono un bagarre fra Patric, Musacchio e Hoedt con l’argentino più indietro e un outsider come Parolo da non scartare. Lazzari è ai box per un fastidio al polpaccio, fascia destra che sarà affidata all’assente Marusic. Il montenegrino ha fatto un lavoro specifico in palestra ma è disponibile. Sulla corsia mancina è arrivato il momento del rilancio per Fares, finito in fondo alle gerarchie da quando è tornato dall’ultimo infortunio ma voglioso di dimostrare le sue qualità. Turno di riposo per Lucas Leiva con Escalante pronto ad ereditare la zona nevralgica del campo dopo aver scontato il turno di squalifica. A completare il reparto i soliti Milinkovic e Luis Alberto. Davanti nessuna certezza, Inzaghi ha ruotato tutti e quattro gli attaccanti senza dare indicazioni di massima. La sensazione è che possa riposare uno fra Correa e Immobile con l’inserimento quindi di Caicedo, ma rimane in corsa anche Muriqi. Conferma della gara permettendo, domani mattina un rapido risveglio muscolare dove verranno sciolti i dubbi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: