Giochi Milano Cortina 2026, a Sanremo Pellegrini e Tomba sveleranno i “loghi”





I due possibili loghi ufficiali delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno svelati per la prima volta da Federica Pellegrini e Alberto Tomba durante la serata finale del Festival di Sanremo, sabato prossimo. I due campioni olimpici, informa la Fondazione Milano-Cortina, lanceranno anche un’inedita gara, dato che, per la prima volta, sarà il voto popolare a decidere quale dei due loghi proposti diverrà l’emblema Olimpico. La possibilità di votare rimarrà aperta per due settimane sul sito ufficiale e sulla App di Milano Cortina 2026. Il risultato sarà annunciato durante una puntata speciale dei “Soliti Ignoti” su Rai1 che coinvolgerà anche le prime personalità dello sport, dello spettacolo e della società civile chiamate a rappresentare i Giochi come Ambassador. Lo riporta Ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: