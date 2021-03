GIUDICE SPORTIVO | Due gialli non pesanti in casa Lazio





Il pomeriggio nero di Bologna, in mezzo alle molte note negative, non porta squalifiche in casa Lazio. Al Dall’Ara, infatti, gli unici biancocelesti a rimediare il giallo, come confermato dal comunicato del Giudice Sportivo, sono stati Patric e Hoedt con entrambi che riescono anche ad evitare di entrare in diffida. Gli unici a rischio squalifica, dunque, rimangono Caicedo e Fares.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: