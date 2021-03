I precedenti con l’arbitro Piccinini: secondo incrocio in Serie A, il primo sorride alla Lazio





La designazione arbitrale per la venticinquesima giornata di Serie A TIM, ha assegnato la gara Lazio-Torino al signor Marco Piccinini della sezione di Forlì.

Tra la Prima Squadra della Capitale ed il direttore di gara romagnolo sarà il secondo incrocio in assoluto in Serie A TIM, dopo il 2-1 della partita interna contro il Cagliari dello scorso luglio. In passato, Piccinini ha però arbitrato due gare della Lazio Primavera: entrambe risalgono al 2014.

La prima è datata 9 marzo 2014: in tale occasione la Lazio superò la compagine della Roma nel derby valido per il campionato Primavera 1 TIM. Infine, il 7 giugno 2014, il direttore di gara Piccinini ha arbitrato la partita in cui la formazione biancoceleste perse ai tempi supplementari contro il Torino nella semifinale delle Final Eight. In entrambe le partite, Simone Inzaghi era alla guida tecnica della squadra laziale.

