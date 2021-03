Juventus, Pirlo non fa calcoli in vista della Lazio: “Le scelte di domani non saranno fatte in base ai prossimi impegni”





Il turno infrasettimanale è alle porte. Se la Lazio è ancora in attesa di conoscere il suo futuro contro il Torino, la Juventus, avversaria nel prossimo week end dei biancocelesti, se la vedrà con lo Spezia. Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo ha voluto ribadire l’importanza del match di domani senza guardare alla gara con i capitolini: “Le scelto di domani non saranno legate ai prossimi impegni,. ma in base ai giocatori che ho a disposizione. Serve guardare partita dopo partita, ho pochi calciatori a disposizione e utilizzeremo quelli”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

