Juventus, un componente del gruppo squadra positivo al Covid-19





Il Covid-19 continua a colpire la Serie A. Dopo i vari casi del Torino, la Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto che “Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

