Lazio-Torino, Inzaghi: “Cercheremo subito di voltare pagina, una squadra come la nostra deve essere più forte di tutto”





Alla vigilia del match di Serie A tra Lazio e Torino, l’allenatore biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

E’ normale che veniamo da una brutta sconfitta, quella di Bologna, dove eravamo partiti nel modo giusto. Poi l’episodio del rigore ed aver subito gol subito dopo ha indirizzato la gara. Ma una squadra come la nostra deve essere più forte di tutto e tutti. I ragazzi li rivedrò oggi dopo Bologna, la prepareremo nel migliore dei modi sapendo che le incertezze sono sempre dietro l’angolo, ma cercheremo subito di voltare pagina. Abbiamo fatto di tutto per essere in scia con tutti quanti e vogliamo rimanerci. Lazzari? Bisogna aspettare gli esami di domani, ha avuto questo problema. Vedremo anche la condizione di chi goa giocato di più e prepareremo la partita nel migliore dei modi.

