Lazio-Torino, ipotesi rinvio a mercoledì?





Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lega Calcio sta prendendo in considerazione l’ipotesi di far disputare Lazio-Torino nella serata di mercoledì anziché domani alle 18:30. Una scelta che potrebbe nascere dall’idea di far giocare la partita al termine della quarantena imposta al Torino dopo i casi Covid che hanno caratterizzato gli ultimi giorni dei granata.

