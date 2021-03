Lazio-Torino, la Asl risponde alla Lega Serie A: “Nelle prossime ore comunicazione di cortesia su quarantena dei giocatori granata”





La possibilità che Lazio e Torino scendano in campo domani sera sono sempre meno. Infatti, come riportato da Sportface.it, Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Città di Torino ha precisato all’ANSA che “i giocatori positivi al Covid-19 del Torino hanno una ordinanza di isolamento domiciliare fino alle ore 24 di domani, per la presenza di variante inglese, altamente contagiosa”. “L’Asl non entra nelle modalità di svolgimento delle partite, ma prende decisioni esclusivamente legate alla tutela della salute pubblica” ha proseguito il Dipartimento riguardo la querelle creatasi con la Lega di Serie A per la partita di campionato tra il Torino e la Lazio. L’Asl, infine, ha precisato che “una comunicazione di cortesia sulla quarantena dei giocatori del Torino sarà inviata nelle prossime ore alla Lega di Serie A”.

