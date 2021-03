Leggo | Fuori dalle top 4 la Lazio perde 50 milioni e sul mercato rischio ridimensionamento





Claudio Lotito infuriato per il rischio di una mancata qualificazione in Champions League che costerebbe 50 milioni di euro. Dopo due sconfitte di fila, una in Champions contro il Bayern e l’altra sabato nell’anticipo di Bologna, la Lazio rischia di entrare in crisi, per questo servirà un’immediata inversione di tendenza per evitare conseguenze pesantissime. Il più deluso di tutti è certamente il patron biancoceleste Lotito (ieri è andato a Formello per un confronto con tecnico e squadra) che non ha affatto gradito l’atteggiamento mostrato dalla squadra e da alcuni giocatori, in particolare al Dall’Ara e adesso si aspetta una reazione immediata. «Il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions» ha confermato il diesse Tare a Bologna, mancarla si farebbe sentire già dalla prossima stagione anche perché vorrebbe dire dover rinunciare a un minimo di 40 milioni di euro che la competizioner garantisce al primo turno. Una mazzata economica che si andrebbe per forza di cose a riflettere soprattutto sul mercato estivo che, mai come quest’anno, sarà decisivo per portare avanti il progetto di crescita iniziato proprio con Simone Inzaghi in panchina. L’età media della squadra è la terza più alta della Serie A (28,3 anni dietro al Benevento a 28,7 e Juventus a 28,4) un dato che impone una mini rivoluzione, ma per sapere quale sarà il badget a disposizione il diesse Tare dovrà aspettare la fine della stagione. In ogni caso ci sono diverse certezze; tra queste, il trovare i sostituti di Radu, Lulic e Parolo, tre colonne portanti in scadenza; il bosniaco tra l’altro ha già fatto sapere che chiuderà la sua carriera in Svizzera dove la famiglia vive ormai da anni. Da rifondare anche la difesa che ha in Acerbi l’unico giocatore intoccabile mentre in porta, oltre alla sorpresa Reina, bisognerà capire se ci sarà ancora Strakosha o se si dovrà cercare un secondo all’altezza che possa sostituirlo. Tutto in attesa che Inzaghi firmi il rinnovo, un ritardo che inizia a mettere in ansia i tifosi.

Leggo

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: