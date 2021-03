L’ex Lazio e Torino Sorrentino: “Reina e Sirigu migliorano anno dopo anno. Lazio in corsa fino alla fine per un posto Champions”





Passano le ore e sembra sempre più probabile che la sfida tra Lazio e Torino non si disputerà domani pomeriggio. In ogni caso, in previsione della sfida dell’Olimpico, attraverso le pagine del match program ufficiale, ha parlato il doppio ex Stefano Sorrentino: “Reina e Sirigu? Non ci sono segreti, sono portieri che migliorano ogni anno che passa grazie alla passione e all’esperienza. Sono felice di vedere portieri del loro livello nel campionato italiano. Campionato altalenante? La strada è ancora lunga, per questo mi aspetto che la Lazio sia in ballo fino alla fine per un posto in Champions. Per ciò che riguarda il Torino, invece, Nicola sta facendo molto bene. Certamente non sarà semplice ma sono certo che i granata riusciranno a salvarsi. Della Primavera della Lazio ricordo che ero in prestito dalla Juventus. Al mio primo anno ebbi la fortuna di affrontare dei campioni, dell’ allora prima squadra, che mi hanno aiutato a crescere. Il precedente più bello con la Lazio? Ne dico due: il mio primo anno al Chievo, nel 2009, quando all’Olimpico conquistammo la vittoria zero tre a poche giornate dalla fine, quel giorno intuii che ci saremmo salvati; il secondo è un’altra vittoria nel gennaio del 2017, sempre all’Olimpico con i veneti grazie ad una rete negli ultimi minuti. Ricordo che la Lazio in quella partita la Lazio mi impegnò molto”.

