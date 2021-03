Roma, il compleanno di Bruno Peres: balli e brindisi senza mascherine e distanziamento





Finisce sotto accusa il giocatore della Roma Bruno Peres. Il terzino destro, ha festeggiato i suoi 31 anni a Ostia, in riva al mare tra balli, brindisi ed abbracci. Un compleanno ormai vecchio stile, viste le restrizioni che ad oggi non permettono assembramenti e contatti ravvicinati. Nonostante i divieti, i partecipanti alla festa non indossavano mascherine, ne tantomeno mantenevano e opportune distanze di sicurezza. Le persone presenti, hanno poi assicurato di essere state sottoposte a tampone prima dell’evento.

