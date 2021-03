Tra calcio e musica: lo strano caso del rapper nigeriano conosciuto come “Peruzzi” | FOTO





Quando il calcio e la musica si fondono nasce sempre qualcosa di fantastico. Così può accadere che in Nigeria, un giovane rapper di nome Tobechuwku Victor Okoh, si presenti al pubblico con un nome d’arte assai conosciuto dagli amanti del calcio. Il giovane, molto conosciuto in patria, infatti ha scelto il nome Peruzzi, proprio in onore dell’ex portiere biancoceleste. A renderlo noto la sua dolce metà Alessandra Scialacqua via Instagram.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: