CdS | Lazio, Strakosha è pronto e chiede una chance: il suo mantra è “non mollare mai”





Dopo essere stato alle prese con il trauma contusivi distorsivo al ginocchio, Strakosha è tornato. Il portiere infatti è stato convocato in occasione delle sfide contro Bayern Monaco e Bologna e ora non gli resta che trovare spazio. L’arrivo di Reina ha ribaltato le gerarchie ma, come riporta il Corriere dello Sport, adesso l’estremo difensore albanese sta bene e mister Inzaghi gli troverà delle occasioni. Già contro il Crotone potrebbe tornare tra i pali dal primo minuto. Sicuramente il tecnico da qui a fine stagione alternerà i due portieri e Thomas ora cerca un’altra chance, forte del suo mantra che è “Never give up”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: