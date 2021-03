CdS | Lazio-Torino, la testa dei granata è già al Crotone





A poche ore da Lazio-Torino, gara in programma oggi all’Olimpico alle ore 18.30, le due squadre hanno approcciato diversamente all’impegno di campionato. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, i granata hanno svolto allenamento individuale, tamponi e si sono poi recati a casa: la loro quindi non è stata una vigilia pre-partita come le altre. Nè rifiniture nè analisi tattiche, il Toro ha lavorato come se non ci fosse in programma nessuna trasferta nella capitale. Niente Lazio quindi nei pensieri di mister Nicola, che con la testa è quindi già al match di Crotone decisivo per la salvezza, in programma domenica alle 15,00.

