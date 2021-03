CdS | Ritiro interrotto, dopo cena la Lazio è tornata a casa





In attesa di notizie ufficiali circa la gara in programma oggi contro il Torino, stando a quando riporta il Corriere dello Sport, la Lazio nella serata di ieri ha interrotto il consueto ritiro pre-partita effettuato a Formello. La squadra nella giornata di oggi tornerà al Centro Sportivo per preparare la gara di sabato contro la Juventus. Con molta probabilità i granata non viaggeranno verso Roma ma i biancocelesti si presenteranno regolarmente in campo come se si dovesse giocare.

