Ex calciatore condannato per aver coltivato piante di marijuana





Come riportato da alfredopedulla.com, Luigi Sartor ha subito un processo con rito abbreviato per aver coltivato piante di marijuana. L’ex difensore di Juventus, Roma, Parma, Inter e Verona, è stato condannato a un anno e 2 mesi di reclusione. Essendo stato arrestato nel 2011 per calcio scommesse, non potrà usufruire dello sconto della pena. Insieme a lui, condannato anche l’amico che era presente al momento dell’arresto. A differenza di Sartor, quest’ultimo, essendo incensurato, ha avuto la sospensione della pena.

