GdS | La Lazio è in apnea dopo il Bayern: Inzaghi si affida ai gol di Immobile





Dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern Monaco, la Lazio a Bologna non è riuscita a reagire. Come riporta La Gazzetta dello Sport, mister Inzaghi si affida come sempre a Ciro Immobile: nonostante il bomber sia a secco da tre giornate e al Dall’Ara si è visto parare un rigore, non si fa da parte neanche ora che è alle prese con una fastidiosa tendinite. Ha infatti realizzato 14 reti in campionato e 5 in Champions, fornendo anche assist (2 in Serie A ed uno in Coppa). Con un gol arriva ai 150 in A.

