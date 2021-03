Juventus-Spezia, infortunio in extremis per i bianconeri: giocatore a rischio per la Lazio?





È iniziata da pochi minuti Juventus–Spezia, gara valida per la 25ª giornata di Serie A. Prima del fischio di avvio, un giocatore bianconero ha subito un infortunio durante il riscaldamento: si tratta di Matthijs De Ligt, difensore olandese che ha accusato un fastidio muscolare. Al suo posto, è subentrato Frabotta, con Danilo salato come centrale di difesa. Il risentimento di De Ligt, non è affatto una buona notizia per Andrea Pirlo, che nella prossima sfida affronterà la Lazio in casa. Il giocatore, potrebbe dunque restare indisponibile per la gara contro i biancocelesti, in programma sabato alle ore 20:45. Seguono aggiornamenti riguardo le condizioni del centrale bianconero.

