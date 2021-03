Lazio-Torino, Cairo sulla decisione della Lega: ”Si commenta da sola”





In merito alla decisione della Lega di non rinviare Lazio–Torino, in programma oggi alle 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma, il presidente del Torino Cairo ha commentato per telefono all’ANSA: “Si commenta da sola. Io non credo che il calendario del campionato di serie A si difenda ignorando le realtà oggettive“.

