Lazio-Torino, i convocati biancocelesti di mister Simone Inzaghi





In attesa di capire se il match si disputerà regolarmente o meno, mister Simone Inzaghi ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati per la sfida di questo pomeriggio, in programma alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma, contro il Torino. Di seguito la lista completa:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

