Lazio-Torino, le probabili formazioni





Non si hanno ancora certezze sul regolare svolgimento di Lazio-Torino, gara che aprirebbe la 25esima giornata di Serie A Tim. Per ora il match sembrerebbe confermato, pertanto alle 18.30 la banda Inzaghi dovrebbe affrontare all’Olimpico la squadra del tecnico Nicola. Queste le probabili formazione con cui scenderanno in campo le due compagini:

Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.

Torino (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Verdi, Zaza.

