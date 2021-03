Lazio-Torino, ufficiale: confermato 3-0 a tavolino





AGGIORNAMENTO. Come riportato dal corrieredellosport.it, alle 19.30 la squadra di Inzaghi ha lasciato lo stadio Olimpico per fare ritorno a casa. Adesso la questione passa nelle mani del Giudice Sportivo, che dovrà fare chiarezza su quanto accaduto. Per ora, come da regolamento, viene confermato il 3-0 a tavolino.

Come riportato da sportface.it, dopo 45 minuti di attesa, come da regolamento, l’arbitro Piccinini ha accertato la presenza di una sola squadra allo Stadio Olimpico di Roma. I giocatori del Torino, rimasti a casa su decisione della Asl, sono rimasti a casa nonostante la Lega non abbia dato l’ok al rinvio del match. Adesso la palla passa al giudice sportivo Mastrandrea che si pronuncerà venerdì: ci si avvicina al 3-0 a tavolino, poi si apriranno le aule dei tribunali in Corte d’Appello Figc ed eventuale Collegio di Garanzia dello Sport per quello che diventerà con tutta probabilità un Juventus–Napoli bis.

