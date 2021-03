Nuovo Dpcm Draghi, scuole chiuse e DAD nelle zone gialle e arancioni se ci sono più di 250 casi ogni 100 mila abitanti





Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nuovo Dpcm è sostanzialmente chiuso, manca solo l’ultimo confronto tra governo e regioni alle 12 e poi la firma del premier Mario Draghi. La decisione più importante riguarda la scuola.

Alla fine, dopo le forti tensioni politiche di ieri tra i ministri, la cabina di regia riunita a Palazzo Chigi ha accolto il (contestato) parametro proposto dal Cts: le regioni gialle e arancioni che hanno oltre 250 casi di Covid ogni 100 mila abitanti per almeno 7 giorni di fila devono chiudere le scuole e mandare a casa gli studenti. Didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado anche nelle regioni rosse. Il provvedimento può scattare anche solo per province o comuni, non necessariamente per una intera regione.

Nello specifico, «la misura di cui al primo periodo dell’articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico». Lo riporta il Corriere.it

