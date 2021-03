PAIDEIA | Controlli medici per due giocatori





Mentre la giornata di oggi si infuoca per il caso Lazio-Torino, due giocatori dei biancocelesti ne approfittano per dei controlli medici. Secondo quanto riferito dal giornalista Valerio Cassetta, Manuel Lazzari è in forte dubbio per la sfida di sabato sera contro la Juventus, a seguito dei controlli al polpaccio. Oltre al centrocampista, anche il difensore olandese, Wesley Hoedt, si è recato nella struttura sanitaria per alcuni controlli medici, ma la sua presenza contro i bianconeri non dovrebbe essere in dubbio.

#Lazio, #Lazzari è appena uscito dalla @ClinicaPaideia. Controlli al polpaccio per l’ex #Spal. La sua presenza contro la #Juventus è in forte dubbio. Controlli in via precauzionale per #Hoedt che sarà, salvo sorprese, regolarmente a disposizione contro i bianconeri — Valerio Alessandro Cassetta (@ValerioCassetta) March 2, 2021

