Protocollo COVID, riunito d’urgenza il Consiglio Lega Serie A





Secondo quanto riportato dall’ANSa, ilConsiglio di Lega di Serie A è stato convocato d’urgenza, ed è attualmente riunito, per affrontare la complessa questione dei protocolli COVID, anche alla luce delle ordinanze della ASL. Il consiglio di Lega è stato convocato a poche ore dall’inizio fissato per Lazio-Torino, gara alla quale la squadra granata non si presenterà in conseguenza di una ordinanza della ASL.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: