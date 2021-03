Riapertura degli stadi, Vaia: ”Una sola strada, vaccinare”





Come riportato da tuttosport.com, Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma, ha dichiarato in merito all’ipotesi di un hub per i vaccini dedicato al mondo dello sport (iniziativa Figc): “Sì, assolutamente, ad una hub per lo sport. Non solo è ipotizzabile ma augurabile. Ne abbiamo creati molti in città e credo sia giusto in questa collaborazione tra lo sport e il mondo della sanità. Il problema resta quando potremmo rientrare negli stadi. La risposta è ancora più netta. Noi abbiamo davanti a noi una sola strada, bisogna vaccinare e quindi bisogna che il Paese si riappropri della sua capacità di approvvigionamento di dosi. Dateci più dosi, vacciniamo di più e usciremo da questa pandemia e torneremo alla normalità”.

