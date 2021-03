SOCIAL | Caicedo, Immobile e Cataldi, due anni fa il tris nel derby contro la Roma: il ricordo della Lazio | VIDEO





Era esattamente il 2 marzo di due anni fa, il 2019, quando, allo Stadio Olimpico di Roma, andava in scena il derby della Capitale, Lazio-Roma. Un derby stravinto dalla Lazio per 3-0 con le reti di Caicedo nel primo tempo, seguito da Ciro Immobile, subentrato proprio al Panterone nella ripresa, ed infine Danilo Cataldi che ha chiuso il match con un sinistro da fuori area. A distanza di due anni, la società biancoceleste, ha voluto ricordare questo trionfo: attraverso un post sul profilo ufficiale Instagram, la Lazio ha pubblicato un video dove vengono ricordate le azioni salienti del match, con le tre reti e la festa finale in mezzo al campo dei giocatori e sugli spalti del popolo biancoceleste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

