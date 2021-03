Torino, esito negativo per i tamponi effettuati ieri pomeriggio al gruppo squadra





Come riporta tuttomercatoweb.com, il secondo giro di tamponi, a cui si è sottoposto il gruppo squadra del Torino nel pomeriggio di ieri, ha dato per tutti esito negativo. Una buona notizia per la squadra di Nicola, ma che non cambia la decisione di non partire verso la Capitale per la sfida di questo pomeriggio contro la Lazio. I granata rispetteranno la disposizione della Asl di Torino, che ha messo il gruppo squadra in quarantena per una settimana e terminerà a mezzanotte. E’ atteso ora il via libera per far tornare a lavorare il Torino in gruppo e non più individualmente, in vista della sfida delicata, in chiave salvezza, in programma domenica 7 marzo, alle ore 15:00, in casa del Crotone.

