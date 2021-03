Juventus-Lazio: Frabotta ammonito, salterà il match con la Lazio





AGGIORNAMENTO ore 21:15 – Sarà Gianluca Frabotta a saltare il match contro la Lazio. Il terzino sinistro era diffidato, ed è stato ammonito al decimo minuto del primo tempo. Il giocatore, non sarà dunque a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida di sabato. _________________________________________________________________________________________

Archiviata la gara non disputata tra Lazio e Torino, i biancocelesti si prepareranno da domani alla sfida contro la Juventus, in programma sabato alle 20:45. I bianconeri, impegnati questa sera contro lo Spezia, avranno sicuramente meno energie rispetto alla squadra di Inzaghi, visto il minore riposo a disposizione. Inoltre, poco prima del fischio di inizio, il centrale Matthijs De Ligt ha accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento. Al posto del centrale bianconero, ora in forte dubbio per la partita di sabato, è subentrato in extremis Frabotta, uno dei due giocatori diffidati nella rosa della Juventus. L’altro è Juan Cuadrado, anch’egli infortunato, ma che potrebbe riuscire a recuperare per l’incontro con la Lazio.

