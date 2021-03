CdS | Lazio, ballottaggio Fares-Lulic: Escalante in preallarme





Archiviata la gara (non giocata) con il Torino, la Lazio si proietta alla sfida in programma sabato all’Allianz Stadium. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Inzaghi è alle prese con delle valutazioni da fare in vista del big match contro la Juventus. Vista l’assenza di Lazzari ed il dubbio-Leiva, il tecnico prepara un piano di emergenza: le fasce continueranno a subire cambi con Marusic che tornerà a destra, mentre sulla sinistra c’è il ballottaggio aperto tra Lulic e Fares. Nel frattempo, aspettando notizie relative alle condizioni di Leiva, Escalante è pronto: l’argentino si è imposto da vice-Leiva, superando la concorrenza di Parolo e Cataldi.

