CdS | Lazio, Lazzari si ferma due settimane. Leiva si valuterà oggi





Dopo aver lasciato il Dall’Ara con il ghiaccio al polpaccio, ieri Lazzari si è recato in Paideia per dei controlli. Insieme a lui anche Lucas Leiva in clinica. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio perde l’esterno per due settimane: salterà almeno Juventus e Crotone; dovrebbe tornare tra Bayern e Udinese. Il play brasiliano invece, ha subìto un pestone nell’allenamento di lunedì a Formello: da vedere oggi se tornerà regolarmente ad allenarsi. Qualche preoccupazione esiste, ma non dovrebbe essere a rischio la sua presenza sabato all’Allianz.

