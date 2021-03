CdS | Niente Lazio-Torino: deciderà il giudice sportivo, che può evitare il 3-0 per causa di forza maggiore





Lazio-Torino in programma ieri alle 18.30 non si è giocata. Dopo il caos dei giorni precedenti, i granata non si sono presentati all’Olimpico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, tra protocolli e regolamenti le indicazioni sono state contrastanti e, ancora una volta, il divieto dell’Asl ha impedito la gara, visto che tali provvedimenti vengono ritenuti superiori rispetto all’ordinamento sportivo. Venerdì il caso entrerà nelle mani del Giudice Sportivo: la causa di forza maggiore, invocata da Gravina, potrebbe essere utilizzata da Mastrandrea per disporre il rinvio di Lazio-Torino, evitando il 3-0 ed il punto il penalizzazione. Il tutto potrebbe non decidersi venerdì. Nel frattempo, qualora arrivasse la sconfitta a tavolino per il Toro, Cairo si rivolgerebbe alla Corte d’Appello e poi al Coni; in caso contrario ci penserà il patron Lotito. Ad ogni modo, i tempi della giustizia sportiva sono lunghi e la classifica aggiornata potrebbe essere scritta nei prossimi mesi.

