Corinthians, 19 positivi al Covid: Under 20 pronti a scendere in campo





La questione Covid-19 sta colpendo anche il calcio brasiliano, nello specifico il Corinthians. La squadra brasiliana ha comunicato la presenza di 19 positivi al Covid-19 nel gruppo squadra: 8 calciatori, e 11 membri dello staff tecnico e dirigenziale. Il Corinthians si trova quindi in situazione di emergenza, dovendo poi scendere in campo questa sera alle ore 23:00 contro il Palmeiras, nella gara del Campionato Paulista. Questa partita si dovrebbe comunque svolgere regolarmente, dato che il club avrà la possibilità di aggregare calciatori dalla formazione Under 20, non dovendo quindi ricorrere a nessun tipo di rinvio, come affermato dallo stesso Vagner Mancini, allenatore del Corinthians. Lo riporta sport.sky.it.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: